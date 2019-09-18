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لبنان.. اعتراض مركب يقل مهاجرين غير شرعيين في المياه الإقليمية

أخبار العالم العربي

لبنان.. اعتراض مركب يقل مهاجرين غير شرعيين في المياه الإقليمية
موقع الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء أنه اعترض مركبا قبالة الشاطئ شمال لبنان، أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

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وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه في الجيش بيانا أشارت فيه إلى أن دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني، أوقفت على بعد 15 ميلا بحريا من الشاطئ الممتد بين منطقتي أنفة والقلمون، مركبا أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأوضح البيان أن المركب حمل 41 شخصا بينهم 17 رجلا و14 امرأة و10أطفال، من الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وأكد البيان أن التحقيقات بدأت بإشراف القضاء المختص.

المصدر: موقف الجيش اللبناني

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