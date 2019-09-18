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أمين عام رابطة العالم الإسلامي يزور معسكر "أوشفيتز" النازي

أخبار العالم العربي

أمين عام رابطة العالم الإسلامي يزور معسكر
AFP JOHANNES EISELE
محمد العيسى (يسار) - أرشيف -
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يزور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، معسكر "أوشفيتز" الذي استخدمته ألمانيا النازية لاعتقال وإبادة يهود أوروبا، بعد توقيعه على مذكرة تتضمن هذه الخطوة أمس الثلاثاء.

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ويسافر العيسى إلى المعسكر الشهير في أول ثلاثة أشهر من سنة 2020، بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير معسكرات الموت النازية.

وسيرافق العيسى وفد من الحاخامية الكبرى في فرنسا، إلى جانب وفد عن مجلس الكنائس المسيحية بالبلاد.

وتعد زيارة شخصية إسلامية بحجم أمين عام رابطة العالم الإسلامي لهذا المكان، سابقة على مستوى العالم.

وكان العيسى شارك، أمس الثلاثاء، في مؤتمر دولي للسلام عقد في باريس، وأدلى فيه بتصريحات تدين "الإسلام السياسي"، كما دعا مسلمي أوروبا إلى "احترام دساتير وقوانين وثقافات البلدان التي يعيشون فيها"، مشددا على أنه "يجب عليهم أن لا يقبلوا استيراد الفتاوى والأفكار الأجنبية".

وشارك في مؤتمر باريس عدد من كبار رجال الدين في العديد من الدول الإسلامية، إضافة إلى المسؤولين عن الطوائف الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية والأرثوذكسية في فرنسا.

المصدر: وكالات

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