مصدر أمني لـRT: الأمن المصري يقتل 9 عناصر إرهابية بينهم قيادي تورط في قتل ضابط بالجيش
Reuters
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لقي 9 عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات المصرية أثناء مداهمة أوكارهم بمدينتي العبور و15 مايو من بينهم القيادي بحركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم.
وأشارت الداخلية المصرية إلى أن القيادي الإرهابي متورط في حادثي اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.
ونوهت بأنه عثر بحوزتهم على 6 سلاح آلي، و 2 خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و 2 هياكل عبوات.
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
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