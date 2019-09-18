مصدر أمني لـRT: الأمن المصري يقتل 9 عناصر إرهابية بينهم قيادي تورط في قتل ضابط بالجيش

لقي 9 عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات المصرية أثناء مداهمة أوكارهم بمدينتي العبور و15 مايو من بينهم القيادي بحركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم.

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وأشارت الداخلية المصرية إلى أن القيادي الإرهابي متورط في حادثي اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

ونوهت بأنه عثر بحوزتهم على 6 سلاح آلي، و 2 خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و 2 هياكل عبوات.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT