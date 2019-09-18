روحاني: اليمنيون لم يستهدفوا في أرامكو مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزا صناعيا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن اليمنيين لم يستهدفوا في "أرامكو" مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزا صناعيا.

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وأضاف الرئيس الإيراني، أن اليمنيين أرسلوا تحذيرا عبر استهداف المراكز الصناعية في "أرامكو"، مشددا على أنهم لم يبدأوا الحرب إنما السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل هي من بدأت الحرب على اليمن ودمرته.

وانتقد روحاني خلال اجتماع للحكومة، خروج العالم عن صمته بعد استهداف "أرامكو" بينما ظل صامتا حين قتل اليمنيون، وحين ملأت الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة بالسلاح، وقال إن هجوم "أرامكو" يعد رد فعل من اليمنيين على قصف بلادهم.

وشدد روحاني على أن إيران لا تريد اندلاع صراع في المنطقة.

يتبع..