مقتل سيدة فلسطينية أطلق جنود إسرائيليون عليها النار شمالي القدس

أفادت مراسلتنا في رام الله بأن عناصر من القوات الإسرائيلية قاموا بإطلاق النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت المراسلة أنه تم اعتقال السيدة التي أطلق عليها النار، بتهمه محاولة تنفيذ عملية طعن.

وذكرت وكالة "معا" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الأمنية الإسرائيلية ادعت أن فتاة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد عناصرها على الحاجز، فأطلقوا النار على الفتاة مما تسبب في إصابتها بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

لاحقا أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن السيدة التي أطلق عليها النار عند الحاجز توفيت.

المصدر: RT