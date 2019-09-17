سانا: "قسد" تعتقل الشباب تمهيدا لسوقهم إلى التجنيد الإجباري

أفادت وكالة "سانا" السورية بتزايد حالات اختطاف عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" لشبان من سكان مناطق انتشارها في الجزيرة السورية، تمهيدا لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصادر أهلية، إلى خروج مظاهرة في بلدة الحصان بريف دير الزور الشمالي للتنديد بإقدام عناصر "قسد" على اعتقال وخطف عدد من الأهالي واقتيادهم إلى جهة مجهولة، تمهيدا لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها أو لطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

وأضافت أن مصادر من الحسكة تحدثت عن أن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" نصبوا حاجزا عند مدخل حي النشوة الغربية في المدينة، واختطفوا 20 شابا لسوقهم إلى ما يسمى "التجنيد الإجباري" في صفوفها.

وفي الرقة، أفادت مصادر محلية باستقدام "قسد" دوريات من مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي إلى مدينة الرقة وريفها تمهيدا لشن حملة مداهمات على المنازل، موضحة أنه بعد ساعات تم اختطاف ستة شبان في حي المشلب في المدينة وثلاثة في قرية رقة سمرا بالريف الشرقي.

وتشهد مناطق انتشار "قوات سوريا الديمقراطية" خروج مظاهرات في قرى وبلدات أرياف الحسكة ودير الزور والرقة، احتجاجا على ممارسات "قسد" في مناطق انتشارها التي تشهد زيادة في عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم، وفق "سانا".

من جهته، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد باختطاف قوات سوريا الديمقراطية المعروفة عشرات الأطفال الأيتام ومئات الشباب من مخيمات اللاجئين ومناطق شمال شرقي سوريا، وعزلهم في معسكرات تمهيدا لتجنيدهم واستخدامهم في القتال.

وأوضح المرصد، ومقره جنيف، في بيان صحفي اليوم أن قوات "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بدأت أخيرا حملة واسعة لاعتقال الشبان العرب في منطقة الجزيرة السورية شرق الفرات، واقتادتهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري" المنتشرة شرقي سوريا وبينها معسكر "تل بيدر" و"تل عدس" و"فوج الحسكة".

ووفق معلومات المرصد فإن قوات "قسد" اختطفت قبل أيام نحو مائتي طفل من داخل مخيم الهول الواقع جنوبي شرقي الحسكة، وعزلتهم في أحد المعسكرات التابعة لها.

المصدر: وكالات