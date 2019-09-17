مسؤول أمريكي: سنقدم أدلة على تورط إيران باستهداف "أرامكو" خلال اجتماع الأمم المتحدة

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستقدم أدلة على تورط إيراني مزعوم في الهجمات على منشآت "أرامكو" في السعودية، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة تقوم بجمع أدلة متعلقة بالهجوم، لتقديمها للمجتمع الدولي، وخاصة الحلفاء الأوروبيين، خلال أعمال الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

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ورد المسؤول بـ "نعم" على سؤال حول ما إذا أطلقت الصواريخ من الأراضي الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأن إيران على ما يبدو هي من يقف وراء الهجوم.

ورفضت إيران الاتهامات الأمريكية لها بشأن استهداف منشآت "أرامكو". وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الاثنين، إن "الشعب اليمني يدافع عن نفسه" في إشارة إلى جماعة الحوثيين التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف المواقع النفطية السعودية.

المصدر: فرانس برس