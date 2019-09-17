 
مباشر
عاجل
نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد عقب الهجمات على السعودية

مصدر عسكري روسي: المنظومات الروسية يمكن أن تعزز دفاع السعودية الجوي بشكل كبير

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري روسي: المنظومات الروسية يمكن أن تعزز دفاع السعودية الجوي بشكل كبير
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mex6

قال مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني، إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طرازي "إس-300" و"إس-400"، يمكن أن تمنح السعودية ميزات كبيرة.

إقرأ المزيد
بوتين يستشهد بآيات من القرآن ردا على سؤال حول
بوتين يستشهد بآيات من القرآن ردا على سؤال حول "أرامكو" ودفاع السعودية عن نفسها

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الثلاثاء: "تتمتع منظومة إس-300 بمواصفات تقنية عالية ومتميزة، وكذلك إس-400 التي يمكنها أن تمنح للدفاع الجوي أفضلية متميزة كبيرة بالمقارنة مع أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى في الدول الأخرى".

وأكد المصدر عدم وجود أي نظير في العالم لمنظومات "إس-400"، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالخصائص التكتيكية والتقنية.

المصدر: إنترفاكس  

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرشح المفاجأة.. كلمة لقيس سعيد الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية