مصدر عسكري روسي: المنظومات الروسية يمكن أن تعزز دفاع السعودية الجوي بشكل كبير

قال مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني، إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طرازي "إس-300" و"إس-400"، يمكن أن تمنح السعودية ميزات كبيرة.

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وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الثلاثاء: "تتمتع منظومة إس-300 بمواصفات تقنية عالية ومتميزة، وكذلك إس-400 التي يمكنها أن تمنح للدفاع الجوي أفضلية متميزة كبيرة بالمقارنة مع أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى في الدول الأخرى".

وأكد المصدر عدم وجود أي نظير في العالم لمنظومات "إس-400"، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالخصائص التكتيكية والتقنية.

المصدر: إنترفاكس