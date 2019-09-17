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الكشف عن معلومات لأول مرة حول محاولة اغتيال السيسي وقيادات في الجيش المصري

أخبار العالم العربي

الكشف عن معلومات لأول مرة حول محاولة اغتيال السيسي وقيادات في الجيش المصري
Reuters
السيسي
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كشف الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، معلومات لأول مرة عن محاولة لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش.

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وقال ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كانت هناك معلومات أن هناك شيء يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب الرئيس السابق محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت".

ولفت، خلال الحوار إلى أن الرئيس السيسي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال في 30 يونيو ثم 3-7، ثم 24-7 ثم 26-7، موضحا أن حرب الشائعات تستهدف الجيش المصري، لأنه عمود الخيمة للدولة، ووقف مع الشعب في 30 يونيو، ويساعد الشعب في إعادة بناء الدولة الحديثة.

المصدر: وكالات

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