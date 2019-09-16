نيبينزيا: هجوم أرامكو سيعقّد البحث عن حل سلمي للمشكلة اليمنية

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية، يوم 14 سبتمبر، سيعقّد كثيرا البحث عن حل سلمي للمشكلة اليمنية.

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وحذر نيبينزيا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من أن هذا الحادث قد يتحول إلى مواجهة إقليمية ضخمة، وقال: "يهدد التصعيد المسلح بمزيد من التعقيد في البحث عن حل سلمي للمشكلة اليمنية، ويحمل أيضا في طياته خطر التصعيد بمواجهة إقليمية واسعة النطاق".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وعدم السماح بمثل هذه الحوادث الخطيرة في المستقبل.

المصدر: إنترفاكس