بالوثائق.. حملة في البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية

شهد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حملة لجمع تواقيع النواب، بغية تشريع قانون يستهدف إخراج القوات الأمريكية المتواجدة على أراضي البلاد.

وأفاد مراسلنا بأن النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، تكفل بجمع تواقيع 53 نائبا لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق.

وحصل مراسلنا على صورة لطلب يحمل توقيع النائب، قدمه إلى رئاسة مجلس النواب وموقعا من 53 نائبا، لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق على جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة.

RT

RT

RT

المصدر: RT