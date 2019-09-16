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السعودية.. مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية

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السعودية.. مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية
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وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية.

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ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

المصدر: مجلس الشورى السعودي

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