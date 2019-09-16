الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق الضفة الغربية يوم انتخابات الكنيست

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيفرض إغلاقا شاملا في الضفة الغربية، كما سيغلق المعابر مع قطاع غزة يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإنه بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، كما سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء 17 سبتمبر، وحتى منتصف ليلة الأربعاء 18 سبتمبر الجاري.

بناءًا على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة #يهودا_والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع #غزة إبتداءًا من منتصف الليل الاثنين-الثلاثاء (١٧/٩/٢٠١٩) وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (١٨/٩/٢٠١٩) وذلك بمناسبة #الانتخابات للكينيست — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2019

وإذ أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه سيسمح خلال ساعات الإغلاق بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق، لفت إلى أن إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق سيتم بناء على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات عامة في 17 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT