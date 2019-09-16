الجيش المصري ينقذ سياحا في البحر الأحمر
Reuters
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تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 38 فردا، منهم 26 سائحا، بالإضافة إلى طاقم من 12 فردا، أبحروا على متن يخت سياحي تعرض لعطل في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية.
ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري، فقد صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين، بعد تعرض اليخت لأعطال فنية .
ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاؤهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.
المصدر: RT
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