المخابرات العراقية: لم نعلق على الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية

أكد جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عدم تعليقه على الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية، وليس لديه أي متحدث تطرق للحادثة.

ونفى متحدث (لم يكشف هويته) بحسب بيان لجهاز المخابرات، قيام أي مسؤول في الجهاز بالتصريح لموقع "ميدل إيست أونلاين"، أو أي جهة إعلامية أخرى بشأن الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية شرق السعودية.

وأضاف أن "الجهاز ملتزم بنص وروح البيان الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 أيلول الجاري، وأنه يدعو وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والدقة في نقل الأخبار، خصوصا تلك التي قد تسعى إلى إقحام البلاد في صراعات ومواجهات خارجية".

المصدر: RT