 
مباشر
عاجل
الخارجية البريطانية: الهجوم على منشآت "أرامكو" خطير لكن يجب معرفة المسؤول عنه قبل اتخاذ أي رد

لأول مرة.. نتنياهو يتعهد بضم "المناطق اليهودية" في الخليل

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. نتنياهو يتعهد بضم
Reuters RONEN ZVULUN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/menz

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة، أنه يعتزم في حال فوزه بانتخابات الكنيست غدا الثلاثاء، ضم مستوطنة "كريات أربع" و"المناطق اليهودية" في الخليل.

وبهذا التصريح الذي جاء في حديث أدلى به لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، ذهب نتنياهو أبعد مما فعل قبل 11 يوما، عندما زار الخليل، ووعد بأن المدينة "لن تكون خالية من اليهود" وأنهم سيبقون فيها "إلى الأبد".

إقرأ المزيد
نتنياهو من الخليل: المدينة لن تكون خالية من اليهود وسنبقى فيها للأبد
نتنياهو من الخليل: المدينة لن تكون خالية من اليهود وسنبقى فيها للأبد

وسبقه رئيس الكنيست الإسرائيلي والعضو في حزب الليكود يولي إدلشتاين، في الدعوة إلى ضم الخليل إلى إسرائيل، وتحويلها إلى "مدينة إسرائيلية بالكامل".

وتأتي هذا التصريحات في محاولة ربع الساعة الأخيرة من نتنياهو وأنصاره لجذب أكبر عدد ممكن من أصوات المعسكر اليميني عشية الانتخابات، وذلك بعد وعود نتنياهو في الأيام الأخير بضم غور الأردن وجميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: جيروزاليم بوست

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"خذ واركض".. خطف الزوجات في قرغيزستان