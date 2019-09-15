نتائج أولية: تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني في انتخابات الرئاسة التونسية

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني.

ووفقا للنتائج الأولية التي أجرتها مؤسسة ''سيغما كونساي''، فقد تقدم المرشح المستقل قيس سعيد بحصوله على 19.50% من الأصوات، فيما حصل زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي، على المرتبة الثانية بحصوله علة 15.5% من أصوات الناخبين.

وجاء المترشح عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو ثالثا بنسبة أصوات بلغت 11.0%، يليه في المرتبة الرابعة المترشح عبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع السابق) بنسبة 9.4%، يليه المترشح يوسف الشاهد (رئيس الوزراء) بنسبة 7.5%. وجاء المترشح الصافي سعيد في المركز السادس بنسبة 7.4%.

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كما أظهرت النتائج الأولية حصول المرشح لطفي المرايحي على 5.8% من الأصوات ليحل في المرتبة السابعة، وعبير موسى على نسبة 5.1% في المرتبة الثامنة، يليها المترشح محمد عبو بنسبة 4.3%، ثم سيف الدين المخلوف في المرتبة العاشرة بنسبة أصوات 4.0%.

وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بافون، في وقت سابق من ليلة الأحد، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 45.2% في داخل البلاد، و19.7% في الخارج.

المصدر: وسائل إعلام تونسية