جنازة مهيبة لمجند مصري قضى في العريش

شيع اليوم أهالي مركز سمالوط بالمنيا وسط مصر، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع، بمسقط رأسه بقرية منقطين، والذي قتل في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

أناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط ـ غرب و شارك أهالي المركز في تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ونقل السكرتير العام المساعد تعازي المحافظ لأسرة المجند القتيل، كما وجه "تحية تقدير واعتزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار".

وكان المجند قد قتل في عملية إرهابية ظهر أمس السبت خلفت ثلاثة قتلى وجريحين من الجيش المصري فيما قتل ثلاثة إرهابيين.

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ناصر حاتم