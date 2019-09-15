السلطات المصرية تكشف حيثيات وفاة مواطن سقط في خلاط إسمنت بالكويت

كشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في مصر، هيثم سعد الدين، عن الأسباب التي أدت لمصرع مواطن مصري يعمل في الكويت.

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وأضح سعد الدين أن التقرير الطبي للمتوفي، أشار إلي أن سبب الوفاة يرجع إلى كسور متعددة بفقرات العنق وأضلاع الصدر، وتمزق في الأحشاء، إلى جانب نزيف دموي ناجم عن سقوطه داخل ماكينة لخلط الإسمنت.

ولفت المسؤول إلى أن قنصلية مصر لدى الكويت تتابع إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى مصر، بعد الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الصليبية بمدينة الكويت في 12 سبتمبر الجاري.

وأشار سعد الدين إلى أن المواطن المتوفي يدعى عبد المنعم سيد سعيد من محافظة قنا، ويبلغ من العمر 48 سنة .

يذكر أن رجال الإسعاف في الكويت اضطروا للاستعانة بالحبال من أجل انتشال جثة العامل المتوفى، حيث يصل طول الخلاط الذي سقط فيه إلى 6 أمتار.

ناصر حاتم

المصدر: RT