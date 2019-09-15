 
مباشر

السلطات المصرية تكشف حيثيات وفاة مواطن سقط في خلاط إسمنت بالكويت

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تكشف حيثيات وفاة مواطن سقط في خلاط إسمنت بالكويت
AFP LIU JIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mel3

كشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في مصر، هيثم سعد الدين، عن الأسباب التي أدت لمصرع مواطن مصري يعمل في الكويت.

إقرأ المزيد
عشرات القتلى والجرحى بانفجار نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة
عشرات القتلى والجرحى بانفجار نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

وأضح سعد الدين أن التقرير الطبي للمتوفي، أشار إلي أن سبب الوفاة يرجع إلى كسور متعددة بفقرات العنق وأضلاع الصدر، وتمزق في الأحشاء، إلى جانب نزيف دموي ناجم عن سقوطه داخل ماكينة لخلط الإسمنت.

ولفت المسؤول إلى أن قنصلية مصر لدى الكويت تتابع إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى مصر، بعد الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الصليبية بمدينة الكويت في 12 سبتمبر الجاري.

وأشار سعد الدين إلى أن المواطن المتوفي يدعى عبد المنعم سيد سعيد من محافظة قنا، ويبلغ من العمر 48 سنة .

يذكر أن رجال الإسعاف في الكويت اضطروا للاستعانة بالحبال من أجل انتشال جثة العامل المتوفى، حيث يصل طول الخلاط الذي سقط فيه إلى 6 أمتار.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب مصري يطالب بالإعدام لمروجي الشائعات