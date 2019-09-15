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إمام مسجد قباء: لعنة الله على من قتل الحسين

مجتمع

إمام مسجد قباء: لعنة الله على من قتل الحسين
الإمام صالح المغامسي
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أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، صالح المغامسي، أن حفيد الرسول، الحسين بن علي، "إمام وشهيد" باتفاق طوائف المسلمين الكبرى.

وقال المغامسي في برنامج على قناة "إم بي سي" إن "الإخوة الشيعة يسمونه الإمام الشهيد، فإما كونه إماما فوالله لا ينازع في إمامته عاقل، فهو إمام في كل خير، إمام في التقى، في العلم، وفي الورع، ولا نزاع على أنه الشهيد، والله مات شهيدا مقتولا ظلما وبغيا وعدوانا".

وأضاف "فلعنة الله على من قتله ولعنة الله على من أمر بقتله ولعنة الله على من رضي بقتله".

ورحب الكثير من المتفاعلين بتصريحات إمام أقدم مسجد في التاريخ، حيث رأوا أنها تقرب بين طوائف المسلمين المختلفة وتساهم في محاربة خطاب الكراهية.

المصدر: "تويتر"

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