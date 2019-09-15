مقتل مجموعة إرهابية بشمال سيناء كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابي

كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وإصابة ضابطين وعنصر شرطة.



ووفق بيان الداخلية، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.



وأضاف البيان أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد مكان تواجد المجموعة الإرهابية. وأسفرت النتائج عن رصد العناصر الإرهابية داخل إحدى السيارات ماركة "ايسوزو"، وذلك حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنه فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعا والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات.

المصدر: بوابة الأهرام