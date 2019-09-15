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السيسي: لماذا تركزون على تخصصات الآداب؟

أخبار العالم العربي

السيسي: لماذا تركزون على تخصصات الآداب؟
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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انتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيه آباء الطلاب أبناءهم نحو تخصصات الآداب في الكليات الجامعية، بدل أن يوجهوهم نحو التعليم الفني الذي يوفر فرص عمل أكثر.

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وأكد السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب أمس السبت، أن التعليم الفني الذي يتيح تلقين حِرف في مجالات مختلفة "مهم جدا".

واستنكر السيسي الإقبال على كليات الآداب "بعشرات الآلاف"، على الرغم من شح فرص العمل بعد التخرج.

وأضاف مخاطبا الآباء "أنتم تعرفون أن أبناءكم لن يجدوا مكانا في سوق العمل، تريدون منهم فقط أن يحوزوا على شهادة جامعية"، ولو على حساب مستقبلهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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