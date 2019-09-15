وزير الصحة العراقي يستقيل بسبب "التشهير الإعلامي"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن الوزير علاء الدين علوان، قدم استقالته إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اعتبارا من يوم الخميس 12 سبتمبر.

وفي نص الرسالة التي قدمها لعبد المهدي، أشار الوزير العراقي إلى تعرضه لضغوط سياسية ممن "تضرر من الإصلاح في الوزارة"، مبينا أنه "تعرض لحملات تشهير وتسقيط في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر بيان الوزارة "يتقدم الوزير بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس الحكومة على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصيا أثناء أداء عملي في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى ورئيس مجلس النواب لرعايتهما ودعمهما".

وأضاف "أشكر جميع الزملاء في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معي في أداء مهمتي داعيا الله عز وجل أن يحفظ الوطن الحبيب في هذه المرحلة الدقيقة".

المصدر: RT