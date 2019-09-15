أعلن حافظ قايد السبسي في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك" صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وفاة والدته السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي.

وأكدت مصادر موثوقة تعرض الفقيدة إلى وعكة صحية استوجبت نقلها مساء أمس السبت إلى المستشفى العسكري بالعاصمة أين وافتها المنية صباح اليوم، وفق ما ذكر موقع "موزاييك" التونسي.

وتزامنت وفاة أرملة السبسي مع انطلاق الانتخابات التونسية لاختيار خليفة لزوجها الراحل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد توفي المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس" في 25 يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

المصدر: موزاييك