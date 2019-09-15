مسؤول عراقي لـRT: عبد المهدي سيوقع اتفاقيات حول مشاريع البنى التحتية خلال زيارته للصين

أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن زيارة عادل عبد المهدي إلى الصين في التاسع عشر من الشهر الحالي، ستشهد توقيع عدة اتفاقيات.

وأوضح أن الاتفاقات ستتناول مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والجسور وسكك الحديد والمواني، وكذلك تشمل الصناعة والصحة والتربية وغيرها.

وقال لـRT إن "العراق يسعى إلى تعزيز صداقاته مع دول العالم وأن يستثمر الفرص التي من شأنها تطوير كافة القطاعات، وهذا ما يعمل عليه عبد المهدي".

وأضاف أن "الصين لن تكون المحطة الوحيدة خلال هذه الفترة، فهناك زيارة مرتقبة إلى روسيا، وهناك زيارات لدول أخرى تصب جميعها في إطار تعامل العراق مع العالم من منطلق مصالح شعبه".

المصدر: RT