 
مباشر

وفاة 5 مصابين بالكوليرا في السودان منذ 28 أغسطس

أخبار العالم العربي

وفاة 5 مصابين بالكوليرا في السودان منذ 28 أغسطس
Reuters
صورة أرشيفية لمستشفى في السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mei2

قالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها، إنه تأكد نبأ وفاة خمسة أشخاص، نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس.

وأضافت الوزارة في بيانها، الصادر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، أن الإصابات بلغت منذ ذلك التاريخ "67 إصابة، بما في ذلك 18 إصابة في غرف الحجر الصحي.

وفي يوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.

إقرأ المزيد
الكشف عن 4 إصابات كوليرا في السودان
الكشف عن 4 إصابات كوليرا في السودان

كانت وزارة الصحة السودانية، قد ذكرت في بيان سابق، أن مجموعات مختصة من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، توجهت إلى ولاية النيل الأزرق، بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية، تزويدها باللقاحات الضرورية، لمنع انتشار الوباء.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول محطة نووية عائمة في العالم