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الملك الأردني في اتصال مع نظيره السعودي يدين "الاعتداء الجبان" الذي استهدف موقعين لشركة أرامكو

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الملك الأردني في اتصال مع نظيره السعودي يدين
Reuters
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أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إدانته للاعتداء الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن عبدالله الثاني أعرب في اتصال هاتفي مع سلمان آل سعود، "عن إدانته للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو".

وأضاف البيان أن الملك الأردني أكد لملك السعودية وقوف الأردن إلى جانب المملكة.

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وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في وقت سابق من السبت، أنها نفذت هجمات على معملين نفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكدت السلطات السعودية أن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.

المصدر:  وكالات

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