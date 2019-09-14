أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إدانته للاعتداء الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن عبدالله الثاني أعرب في اتصال هاتفي مع سلمان آل سعود، "عن إدانته للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو".

جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية #السعودية، يعرب عن إدانته للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو ويؤكد وقوف الأردن إلى جانب السعودية #الأردن — RHC (@RHCJO) September 14, 2019

وأضاف البيان أن الملك الأردني أكد لملك السعودية وقوف الأردن إلى جانب المملكة.

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وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في وقت سابق من السبت، أنها نفذت هجمات على معملين نفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكدت السلطات السعودية أن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.

المصدر: وكالات