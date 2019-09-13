انتخابات تونس.. انسحاب محسن مرزوق من السباق الرئاسي

أعلن مرشح حزب "مشروع تونس" للانتخابات الرئاسية، محسن مرزوق، انسحابه من السباق الرئاسي، لصالح منافسه وزير الدفاع السابق المرشح المسقل عبد الكريم الزبيدي، الذي يتزعم حزب "نداء تونس".

وعزت حملة مرزوق الانتخابية قراره إلى رغبته في عدم تشتيت أصوات الناخبين وتغليب المصلحة الوطنية.

وضمت قائمة المرشحين أكثر من 20 شخصا سيتنافسون بالدور الأول من الاستحقاق الانتخابي، يوم الأحد المقبل.

ويعد الزبيدي أحد المرشحين الأوفر حظا إلى جانب رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

المصدر: وكالات