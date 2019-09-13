شويغو: أكثر من ألف لاجئ سوري يعودون يوميا إلى ديارهم

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم من الخارج.

وأكد شويغو، في حديث له اليوم الجمعة، أن الوضع في سوريا، عاد اليوم إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس.

وأضاف في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان "جيش روسيا 2019": "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين. الآن، نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل المستشفيات والمدارس، يتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس. لم نعد نتذكر أن عناصر نزع الألغام الروس بالذات، قاموا بتطهير هذه المدارس من الألغام والمتفجرات".

وتابع وزير الدفاع الروسي القول: "لم نعد نتذكر أنه لكي يتمكن هؤلاء التلاميذ من التوجه إلى مدراسهم، قام الكثير من موظفينا وأطبائنا ومهندسينا وقادتنا، بكل ما هو ممكن، حتى تكون دراساتهم آمنة وحياتهم سالمة".

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وقال: "أود أن أذكر زملاءنا، ومنهم الزملاء الأوروبيون، عندما جاء إليهم ما بين 600-700 شخص كل يوم، شكل ذلك مأساة كبيرة بالنسبة لهم، رغم أنها قبل كل شيء، مأساة بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين فروا من ديارهم وبلادهم لكي يعثروا على ملاذ آمن".

المصدر: إنترفاكس