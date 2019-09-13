تقرير إسرائيلي: جهات استيطانية مولت حملة مقاطعة المواطنين العرب لانتخابات أبريل

رصد تقرير إسرائيلي تورط جهات يمينية استيطانية في تمويل حملة مقاطعة عرب الـ48 للانتخابات الإسرائيلية السابقة في أبريل، بقيمة نحو ربع مليون شاقل (70 ألف دولار).

وبثت قناة "12" الإسرائيلية، مساء الخميس، تقريرا بالعبرية يكشف تمويل جهات يمينية استيطانية حملة مقاطعة الانتخابات من خلال دفع مبلغ نحو ربع مليون شيقل لطباعة لافتات عملاقة دعمت مقاطعة الانتخابات.

وتحدث في التقرير أصحاب مطابع طبعت هذه اللافتات دون إظهار وجوههم مؤكدين أن طباعة الملصقات كانت بناء على طلب جهات يمينية استيطانية، دون أن يذكروا أسماء الزبائن، مكتفين بالقول إن "الفواتير أحيلت إلى مستوطنات" في الضفة الغربية.

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وخاض العرب الانتخابات السابقة ضمن قائمتين بمشاركة أربع جهات سياسية، وحصلوا على عشرة مقاعد من أصل 120، أي بخسارة ثلاثة مقاعد عن انتخابات 2015.

وقد انخفضت نسبة التصويت بين العرب في الانتخابات السابقة من نحو 64% العام 2015 إلى 49.7% في أبريل الماضي.

من جانبها، دعت النائبة العربية في الكنيست، عايدة توما، المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت الجمعة إلى فتح تحقيق عاجل حول التقرير، قائلة إن "هذه الحملات لا يمكن فصلها عن الجو العام المحرض على العرب، وعن نية هذه الجهات استئناف الحملة عشية يوم الانتخابات القريب".

ويقدر عدد السكان العرب في إسرائيل بـ 1.4 مليون نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، مشكلين 20% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

المصدر: أ ف ب