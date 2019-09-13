جددت حركة "حماس" في فلسطين دعوتها الحكومة السعودية للإفراج عن القيادي في الحركة محمد الخضري، المعتقل لديها منذ عدة أشهر.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، أسامة حمدان: "ندعو السلطات السعودية للإفراج عن القيادي محمد الخضري على قاعدة أن من عمل لأجل فلسطين يجب أن يكرم، لا أن يكون مكانه السجن".

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وتشير حركة حماس إلى أن الخضري كان مسؤولا عن إدارة علاقة الحركة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلد مواقع قيادية عليا في "حماس".

ووفقا للحركة، يعاني الخضري البالغ 81 عاما، من مرض عضال، وعرف بخدماته الجليلة التي قدمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها.

المصدر: RT