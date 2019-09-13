 
مباشر

الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

أخبار العالم العربي

الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد
Reuters MH/DAM
شعارات تدعو للمشاركة في الانتخابات التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/medc

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت "إقبالا هاما جدا"، اليوم الجمعة، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول.

إقرأ المزيد
محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

وكشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، أنه "إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت غرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا"، مضيفا أن "مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم".

وأوضح أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية.

وخصصت الهيئة 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

وسيستمر التصويت في الخارج حتى الأحد المقبل، وستكون سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"البدل الخارجي" يثير جدلا على مواقع التواصل في سوريا