 
مباشر

محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أخبار العالم العربي

محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
Reuters SZ/IGA
رجل الأعمال تونسي نبيل القروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mecs

أكد محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، أن محكمة الاستئناف رفضت، يوم الجمعة، طلب الإفراج المؤقت عن موكله المحتجز على خلفية قضايا احتيال ضريبي وغسيل أموال.

إقرأ المزيد
مرشح للرئاسة في تونس يضرب عن الطعام
مرشح للرئاسة في تونس يضرب عن الطعام

وقال محامي القروي، كمال بن مسعود، إن موكله زعيم حزب "قلب تونس"، سيظل في السجن.

من جهته، أشار الحزب في بيان له أن المحكمة بررت قرارها بأنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف القروي.

والقروي هو مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، وقد وجهت السلطات له ولشقيقه في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكن اللجنة الانتخابية أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريا على الرغم من توقيفه.

وكانت هيئة الدفاع عن القروي، أكدت أن الأخير دخل منذ أول أمس الأربعاء في إضراب عن الطعام بالسجن الذي يقبع فيه بمدينة المرناقية، احتجاجا على عدم السماح له بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"تحريض دموي".. فيسبوك يعاقب نتنياهو بسبب العرب