محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أكد محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، أن محكمة الاستئناف رفضت، يوم الجمعة، طلب الإفراج المؤقت عن موكله المحتجز على خلفية قضايا احتيال ضريبي وغسيل أموال.

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وقال محامي القروي، كمال بن مسعود، إن موكله زعيم حزب "قلب تونس"، سيظل في السجن.

من جهته، أشار الحزب في بيان له أن المحكمة بررت قرارها بأنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف القروي.

والقروي هو مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، وقد وجهت السلطات له ولشقيقه في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكن اللجنة الانتخابية أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريا على الرغم من توقيفه.

وكانت هيئة الدفاع عن القروي، أكدت أن الأخير دخل منذ أول أمس الأربعاء في إضراب عن الطعام بالسجن الذي يقبع فيه بمدينة المرناقية، احتجاجا على عدم السماح له بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم.

المصدر: وكالات