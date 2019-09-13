تدافع جديد.. حالات اختناق لزائرات في كربلاء

تكررت حادثة التدافع التي شهدتها محافظة كربلاء حيث مرقدي الإمامين الحسين والعباس، بعد أقل من أسبوع على حادثة أخرى توفي على إثرها 31 زائرا وأصيب 102.

وقال مراسل RT إنه تم تسجيل حالات اختناق لنساء زائرات في العتبة الحسينية، اليوم الجمعة، إثر تدافع للزائرين أثناء مرور موكب "عشيرة بني أسد".

RT

ونقل عن مصدر في العتبة قوله إن "عدد حالات الاختناق المسجلة بين النساء بلغ ما بين 10 و30 حالة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية".

المصدر: RT