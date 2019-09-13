نقلت وسائل إعلام تونسية عن المرشحة للانتخابات الرئاسية عبير موسى تأكيدها أنها لن تلغي تجريم المثلية الجنسية، وأن عملية الفحص "الشرجي" ستكون منظمة ومنضبطة قانونيا.

وشددت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية على أنها أيضا لن تشرع المثلية الجنسية، ولن تسمح في نفس الوقت بأي انتهاك للحرمة الجسدية للتونسيين.

وتطرقت المرشحة الرئاسية إلى مقترح إجراء فحص شرجي، مشيرة إلى أن "العملية ستكون منظمة ومضبوطة بقانون وفي كنف الاحترام للذات البشرية".

وفي شأن آخر، أعربت موسى عن رفضها لمشروع المساواة في الميراث الحالي، ورأت أن الصيغة الحالية فيها تحايل على حقوق المرأة.

المصدر: assabahnews