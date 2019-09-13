 
مباشر
عاجل
"الجيش الليبي": محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة كانت بتخطيط تركي وتمويل قطري

مرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس تقترح فكرة للكشف عن "المثليين" الرجال!

أخبار العالم العربي

مرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس تقترح فكرة للكشف عن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mebn

نقلت وسائل إعلام تونسية عن المرشحة للانتخابات الرئاسية عبير موسى تأكيدها أنها لن تلغي تجريم المثلية الجنسية، وأن عملية الفحص "الشرجي" ستكون منظمة ومنضبطة قانونيا.

وشددت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية على أنها أيضا لن تشرع المثلية الجنسية، ولن تسمح في نفس الوقت بأي انتهاك للحرمة الجسدية للتونسيين.

وتطرقت المرشحة الرئاسية إلى مقترح إجراء فحص شرجي، مشيرة إلى أن "العملية ستكون منظمة ومضبوطة بقانون وفي كنف الاحترام للذات البشرية".

وفي شأن آخر، أعربت موسى عن رفضها لمشروع المساواة في الميراث الحالي، ورأت أن الصيغة الحالية فيها تحايل على حقوق المرأة.

المصدر: assabahnews

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خلافات قوية في ملفات متعددة.. هل أطاحت أفغانستان ببولتون؟