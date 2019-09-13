استعرض وزير الدفاع المصري محمد زكي، التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية خلال زيارة رسمية، استمرت يومين، إلى قبرص.

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والتقى زكي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الذي أشاد بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنغليديس، إثر لقائه زكي، بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معربا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.

وجال زكي مع نظيره القبرصي على الوحدات الخاصة القبرصية، حيث شاهدا معا عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي، والتي أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.

وقد أعرب وزير الدفاع المصري، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص ولاسيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة.

إلى ذلك، زار زكي مقر البرلمان القبرصي، والتقى رئيسه، الذي أشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معربا عن سعادته بتلك الزيارة نظرا لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT