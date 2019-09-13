أكد المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، يوسف الشاهد، أنه لا يعترض على عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المتواجد في السعودية إلى تونس، إذا تأكد أنه في حالة صحية حرجة جدا.

إقرأ المزيد

وقال الشاهد في لقاء مع قناة "حنبعل" إنه سيسمح بعودة الرئيس المخلوع "لأننا أمام حالة إنسانية، إذا كان مريضا كما تقول الشائعات، يمكنه العودة إلى بلده كأي تونسي آخر"، مضيفا: "إذا ما أراد العودة لكي يدفن هنا، فلا مانع لدي".

وكان محامي بن علي، منير بن صالحة، أكد أمس الخميس أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.

وقال المحامي في حديث لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية،: "ردا على الأخبار التي قالت إن الرئيس بن علي مريض، هو فعلا مريض ويرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية".

وأشار إلى أن الأزمة "ألزمته دخول المستشفى، ولكن الموضوع لا يتعلق باحتضار ولا بغيبوبة"، مضيفا أن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الأسبق، اتصلت به وأكدت أن حالته مستقرة.

وجاء ذلك تعليقا على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "حالة حرجة" للرئيس التونسي الأسبق أو دخوله في غيبوبة.

المصدر: وكالات