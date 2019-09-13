انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

أسفر انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين، في ريف حلب شمال سوريا، عن وقوع عدد من الجرحى والخسائر المادية، في حين تحدثت مواقع إخبارية سورية عن وقوع عدد من القتلى.

انفجار في مركز مدينة عفرين

وقع انفجار ضخم على طريق ناحية راجو في مركز مدينة عفرين اسفر وبحسب المعلومات عن وقوع عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في المكان. pic.twitter.com/ZqkRTjRroZ — Ronahi tv (@tvronahi) September 13, 2019

يتبع..