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انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

أخبار العالم العربي

انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا
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أسفر انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين، في ريف حلب شمال سوريا، عن وقوع عدد من الجرحى والخسائر المادية، في حين تحدثت مواقع إخبارية سورية عن وقوع عدد من القتلى.

يتبع..

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