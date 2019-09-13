انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا
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أسفر انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين، في ريف حلب شمال سوريا، عن وقوع عدد من الجرحى والخسائر المادية، في حين تحدثت مواقع إخبارية سورية عن وقوع عدد من القتلى.
انفجار في مركز مدينة عفرين— Ronahi tv (@tvronahi) September 13, 2019
وقع انفجار ضخم على طريق ناحية راجو في مركز مدينة عفرين اسفر وبحسب المعلومات عن وقوع عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في المكان. pic.twitter.com/ZqkRTjRroZ
يتبع..
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