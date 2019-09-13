بالفيديو.. سيول جارفة بالجزائر ورفع مستوى التحذير إلى "برتقالي"

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة الجزائرية، بارتفاع منسوب المياه في الطرقات والشوارع وتشكيل سيول جارفة اجتاحت عددا من شوارع العاصمة وغمرت المنازل والمحلات التجارية.

وأفادت وكالة أنباء الجزائر، اليوم الجمعة، بأن السيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار منذ الساعة الثامنة مساء أمس الخميس، شلت حركة المرور وجرفت السيارات وأحدثت ذعرا لدى السكان، وخصوصا في بلديات بئر مراد رايس، حيدرة، بن عكنون، جسر قسنطينة.

وفي هذا السياق، تمكن عناصر الحماية المدنية من إنقاذ فتاة في الجزائر العاصمة بعدما غمرت المياه الجارفة سيارتها إثر الأمطار الغزيرة.

الجزائر العاصمة

اعلان حالة الطوارئ لمواجهة مخاطر الفيضانات التي تشهدها المدينة بسبب الامطار الرعدية الطوفانية pic.twitter.com/4iSb30tbNV — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) September 12, 2019

ورفعت مصلحة الأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى "برتقالي"، محذرة من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبرياح قوية في كل من ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، تيارت، تسمسيلت، الأغواط، الجلفة وبرج بوعريريج.

وجددت مصالح الحماية المدنية نداءها للمواطنين في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها ولايات وسط البلاد، بالابتعاد عن حواف الوديان لتجنب خطر الغرق والانجراف.

ووفق الوكالة فإن السيول غمرت مداخل الميترو وتسببت في توقف الخدمة، كما تسربت مياه الأمطار إلى المدرج العلوي للمحطة الجديدة بالمطار الدولي هواري بومدين.

مترو الجزائر

إلى ذلك، توقعت مديرية الأرصاد الجوية الجزائرية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس غائما وماطرا فوق كل من الواجهة المتوسطية، والشمال الغربي للبلاد، وشمال المنطقة الشرقية.

المصدر: "وأج"+ "هسبريس"