الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تبني الجامعة العربية مشروع قرار عراقيا يدين اعتداءات إسرائيل على بعض الدول العربية بالطائرات المسيرة.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، أن "مجلس الجامعة العربية في الدورة الـ 152 العادية على المستوى الوزاري يعتمد بالإجماع قرارا عراقيا يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية".

مجلس الجامعة العربية في الدورة ١٥٢ العادية على المستوى الوزاري يعتمد بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية. pic.twitter.com/525rlhnC0Z — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 12, 2019

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وأضاف البيان أن القرار يدعم جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية "للحفاظ على سيادتها الوطنية".

كما يطلب القرار من العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في الأمم المتحدة "التحرك لدعم وتنفيذ القرار".

المصدر: RT