القاهرة تبلغ السفراء الأوروبيين بعدم رضاها عن مفاوضات سد النهضة

وجه نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، دعوة لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

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وأعرب نائب وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، عن "عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات"، موضحا أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.

وأكد الدبلوماسي المصري أن طرح بلاده مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما أكد على أهمية سير المفاوضات بحسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان حياة للشعب المصري.

المصدر: RT