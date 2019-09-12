 
مباشر

القاهرة تبلغ السفراء الأوروبيين بعدم رضاها عن مفاوضات سد النهضة

أخبار العالم العربي

القاهرة تبلغ السفراء الأوروبيين بعدم رضاها عن مفاوضات سد النهضة
Reuters TN/NK/YJ/SN/JG/
سد النهضة الإثيوبي أثناء البناء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me7n

وجه نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، دعوة لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد
مصر تعلن تقديم مقترح عادل لأزمة سد النهضة
مصر تعلن تقديم مقترح عادل لأزمة سد النهضة

وأعرب نائب وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، عن "عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات"، موضحا أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.

وأكد الدبلوماسي المصري أن طرح بلاده مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما أكد على أهمية سير المفاوضات بحسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان حياة للشعب المصري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"خليكو شجعان".. تركي آل الشيخ يتوعد المتجاوزين في حقه!