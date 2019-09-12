بالفيديو.. مبعوثة الأمم المتحدة تتحدى زعماء العراق

طرحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، تحديا أمام رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان العراقيين لغرس الأشجار في جميع أنحاء البلاد، ضمن مبادرة جديدة.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة "غرست شجرة في مدرسة بأربيل في 9 أيلول 2019، استجابة لتحد من رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني".

وأضاف البيان أن "الممثلة الخاصة تحدت الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للانضمام إليها في تبني هذه المبادرة كتحد وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق".

ونقل البيان عن بلاسخارت قولها: "الآن تمثل الأشجار رمزا للسلام. فهي تعطينا جميعا الكثير من الطاقة، كما أنها مهمة لمواجهة تغير المناخ. غرست شجرتي، وسوف أتحدى الرئاسات الثلاث لجمهورية العراق".

المصدر: RT