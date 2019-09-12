برلماني كردي يتهم الجيش العراقي والحشد بمحاولة اغتياله

اتهم النائب الكردي في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، قوة من الجيش العراقي واللواء 30 في الحشد الشعبي بمحاولة اغتياله في سيطرة كوكجلي بمنطقة سهل نينوى.

وقال في بيان صحفي إن "هذه الحادثة من شأنها خلق وضع استثنائي واعتماد سياسة الأمر الواقع لزعزعة الوضع في الموصل وخصوصا في سهل نينوى، إذ يعتبر الاعتداء على سيادة ممثل عن هيئة تشريعية دستورية خرقا واضحا للقانون فكيف بالمواطن البسيط".

وطالب رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عناصر الجيش والحشد.

وفي وقت سابق، قال آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي وعد القدو، إن "السيطرة (الحاجز) لا يتواجد فيها الحشد الشعبي، بل فيها الجيش العراقي والشرطة".

وأضاف أن "أفراد السيطرة (الحاجز) تفاجأوا بمرور سيارات مظللة، فكان التصور أنهم (من بداخلها) دواعش، فتم اتخاذ اللازم والدفاع عن السيطرة".

المصدر: RT