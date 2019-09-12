صحفي مصري والد الطالب المحتجز في رسالة إلى "ابنه الحر"

نشر الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير جريدة "المشهد" الأسبوعية، مجدي شندي، في صفحته على "فيسبوك" رسالة لابنه عمر الذي صدر بحقه قرار بالحبس 15 يوما، بعنوان "من أب سجين لابنه الحر".

استعرض شندي في رسالته الأحلام التي تراود ابنه المحتجز، الذي يدرس العزف على آلة البيانو في كلية التربية الموسيقية في القاهرة، ويحلم بأن يمتلك "آلة شتاينواي يعزف عليها مقطوعات بيتهوفن وموتسارت وفيفالدي وشتراوس وباخ وتشايكوفسكي وشوبان"، كما يحلم بأن يكون أشهر مؤلف موسيقي في العالم كي يأتي بملايين السائحين لحضور حفلاته تحت سفح الهرم.

ويتابع الكاتب الصحفي مناجاة ابنه بأن يحافظ على حلمه نقيا وأن يثبت على العشق الذي تربى عليه، وألا تجعله المحنة يكفر بالوطن، وألا تغويه كبريات القاعات الموسيقية حول العالم، ويطلب منه أن يعده بأن يعود ليعزف تحت سفح الهرم.

وكان شندي قد أكد منذ لحظة احتجاز ابنه أنه تلقى عشرات الاتصالات من "قنوات عالمية ومن أشهر صحف العالم ومن منظمات معنية بحرية الصحافة ولجان أممية"، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح حتى "لا يستغل أحد هذه الأزمة الشخصية للإساءة إلى الدولة وأجهزتها"، و"لإفساح المجال لتصحيح هذا الخطأ".

وقد ساءني كثيرا أن تستغل قنوات خارجية هذه الأزمة، التي آمل أن تحل في أسرع وقت، وتركب موجتها، وهي التي دأبت على تشويهي طوال الوقت، واعتباري ناطقا باسم النظام أتلقى تعليمات كغيري ولا أنطق إلا وفق ما يملى علي، غير مدركين ولا مصدقين أن ما يصدر عني هو قناعاتي الشخصية، ويقيني المطلق بضرورة حماية استقرار هذه الدولة ورفاهها. وأدعو هذه القنوات والمنابر الإعلامية للتوقف عن الاتجار بأزمة عمر، وتوسيعها للإضرار بي وبعمر عن قصد وسوء نية. فالخطأ يجري تصحيحه والأزمة ستحل، وسأظل مدافعا عن استقرار مصر في مواجهة ما تدعون إليه، فلا تصطادوا في مياه عكرة.

كما نشر الكاتب في صفحته على "فيسبوك" مقطعا من عزف نجله على البيانو وكتب على مقطع الفيديو: "هذه نوعية الأخبار الكاذبة التي كان ينشرها عمر شندي والنشاط الهدام والمسيء للدولة".

وكان أفراد من قوات الأمن قد اقتحموا منزل الكاتب الصحفي فجر الثلاثاء، وقبضوا على نجله عمر مجدي شندي، واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة "حتى يسلم (الكاتب) نفسه" على حد تعبيرهم، وفقا لما جاء في منشور الكاتب على "فيسبوك"، بينما قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم أمس حبس عمر 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة نشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لسمعة الدولة.

المصدر: فيسبوك