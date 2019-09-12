أبدى عضو في مجلس محافظة حماة السورية استنكاره الشديد للقرار الذي أقره المجلس وقضى بالموافقة على "إشهار امرأتين إسلامهما".

وقال النائب نزيه الضاهر إنه كان المعترض الوحيد، على اقتراحي قرارين صادرين عن وزارة الداخلية، أقرهما المجلس بإجماع الأعضاء الآخرين، وكانا ضمن مجموعة قرارات اتخذها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وجرى التصويت للمصادقة عليها برفع الأيدي، بحضور رئيس المجلس ومحافظ حماة، خلال أعمال الدورة الخامسة لمجلس المحافظة.

ونشر الضاهر في صفحته على "الفيسبوك" نص القرارين الصادرين عن وزارة الداخلية أواخر يوليو الماضي، كما نشر بعض ما قاله في كلمة ارتجالية خلال الاجتماع وذكر فيها أنه استنكر بشدة "ورود مثل هذه القرارات في مجلس محافظة 90% منه بعثيون و10% شيوعيون وتقدميون وليس لنا أية علاقة في مثل هذه الأمور الدينية التي هي من اختصاص الوقف والأوقاف والأزهر والقبيسيات وأمثالها".

وأوضح الضاهر أن قرارات كتلك ليست من اختصاص المجلس بوصفه هيئة خدمية وإدارية وسياسية، وقال النائب الذي ينتمي للحزب الشيوعي الموحد: "علينا أن نعالج مشاكل الجماهير الفقيرة والمعاشية ... والعمل على إيجاد الحلول لهذا الواقع المرير وأن نتحدث عن انتصارات جيشنا البطل في مواجهة الخطر الإرهابي.. وليس عن امرأة دخلت الإسلام أو المسيحية.. فهذا الشأن لا يعنينا أبدا".

أسامة يونس - دمشق

المصدر: RT