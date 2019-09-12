طهران تنتقد بيان اللجنة الوزارية العربية

رفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان للجنة الرباعية العربية من اتهامات لطهران، ووصفتها بأنها جهود غير مثمرة وتحرك في الاتجاه الخاطئ لن تنتج عنه سوى مضاعفة المشاكل في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان له اليوم الخميس: "نشعر بالأسف إزاء إطلاق اللجنة الرباعية العربية ادعاءات متباينة وغير موثقة ولا أساس لها من الصحة بشأن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج الهامة، وترحيبها بادعاءات الغرباء، بدلا من الاعتماد على قوة الدول المطلة على الخليج لتأمين المنطقة".

واعتبر موسوي أن "مساعي بعض الدول العربية لطرح ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد إيران هي جهود غير مثمرة وإصرار على مواصلة تكرار الأخطاء السياسية السابقة"، مضيفا أن "بعض الدول العربية لا تزال عاجزة عن إدراك وقائع المنطقة وحقائقها"، وقال:

تكرار اتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن السيادة الإيرانية الأبدية على الجزر الثلاث في مياه الخليج وتخبط بعض الدول العربية في سياساتها الإقليمية ينم عن عدم إدراكها لوقائع المنطقة.

وحسب موسوي، فإن "التشبث بالأخطاء السابقة في الوقت الذي تكون فيه المنطقة بأمس الحاجة إلى الواقعية والعقلانية هو تحرك في الاتجاه الخاطئ لن تنتج عنه سوى مضاعفة المشاكل في المنطقة".

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وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية، التي تضم السعودية، ومصر، والإمارات والبحرين، والأمين العام للجامعة العربية، والمعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، قد دانت أمس الأربعاء ما وصفته بمواصلة دعم طهران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، إيرانية الصنع، مـن داخـل الأراضـي اليمنية على المدن السعودية والهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة.

كما عبرت اللجنة الوزارية العربية عن "إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة"، بما في ذلك استهداف الحوثيين لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب.

المصدر: RT + وسائل إعلام عربية