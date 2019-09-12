قرقاش: مصر تستعيد عافيتها وقادرة على مواجهة التحديات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن مصر "تستعيد عافيتها وتعزز موقعها"، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها.

وذكر قرقاش في تغريدة نشرها مساء أمس الأربعاء على حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع".

وأكد الوزير الإماراتي قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفا أن هذه البلاد "ماضية في الطريق الصحيح"، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر".

مع كل زيارة الي القاهرة ارى ان مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 11, 2019

وجاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في "اجتماع مثمر" أظهر "توافقا تاما في الرؤى"، حسب تعبير الوزير الإماراتي.

وقال قرقاش تعليقا على ذلك الاجتماع: "مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها".

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا. pic.twitter.com/4peZNGO1GK — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 10, 2019

المصدر: RT