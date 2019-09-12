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قرقاش: مصر تستعيد عافيتها وقادرة على مواجهة التحديات

أخبار العالم العربي

قرقاش: مصر تستعيد عافيتها وقادرة على مواجهة التحديات
Reuters Faisal Al Nasser
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن مصر "تستعيد عافيتها وتعزز موقعها"، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها.

وذكر قرقاش في تغريدة نشرها مساء أمس الأربعاء على حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع".

وأكد الوزير الإماراتي قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفا أن هذه البلاد "ماضية في الطريق الصحيح"، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر".

وجاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في "اجتماع مثمر" أظهر "توافقا تاما في الرؤى"، حسب تعبير الوزير الإماراتي.

وقال قرقاش تعليقا على ذلك الاجتماع: "مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها".

المصدر: RT

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