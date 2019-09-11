غوتيريش: ضم غور الأردن لإسرائيل سيكون انتهاكا خطيرا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم منطقة غور الأردن لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة "ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي"، مضيفا أنها ستكون "هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".

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وكان بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر الجاري، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد تعبيره.

وأعلنت السلطة الفلسطينية والدول العربية عن رفضها لخطط نتنياهو. وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن هذه الخطوة ستنهي فرص السلام.

المصدر: رويترز