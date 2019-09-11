إسرائيل تستهدف مواقع في غزة ودوي صفارات الإنذار في "الغلاف"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن دوي صفارات الإنذار سمع في بلدية زيكيم بجنوب إسرائيل.

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بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي قصف أهدافا بشمال قطاع غزة. وتفيد الأنباء الواردة بأن إسرائيل استهدفت مواقع في بيت لاهيا وخانيونس.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع تابعة لـ "حماس" في غزة.

ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل في وقت سابق اليوم-مقاتلات حربية تغير قبل قليل على عدد من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة.

سنواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل ونعتبر حماس مسؤولة عما يحدث بقطاع غزة أو ينطلق منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 11 сентября 2019 г.

ويأتي ذلك بعد أنباء عن إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، حيث قام الجيش الإسرائيلي عقب ذلك بقصف موقعين في غزة.

المصدر: RT، وكالات