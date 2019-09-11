ردا على خطة نتنياهو.. فرنسا تدعو إلى الامتناع عن إجراءات قد تهدد حل الدولتين

على خلفية إعلان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، نيته ضم مناطق في الضفة الغربية، دعت فرنسا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لعدم اتخاذ أي إجراء قد يعرض حل الدولتين للخطر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دير مول، في بيان نشرته اليوم الأربعاء تعليقا على تصريحات نتنياهو: "تدعو فرنسا الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تعرض للخطر حل الدولتين، الذي يمثل طريقا وحيدا لتلبية التطلعات الشرعية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكدت فان دير مول "تمسك فرنسا بهدف إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمان جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ضمن الحدود المعترف بها دوليا وحيث تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت الواقعة في أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر، بهدف إنشاء جدار أمني منيع على حد تعبيره.

وتواجه هذه الخطة إدانات عربية واسعة، فيما استنكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هذا الإعلان، مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ستنهيان كل الاتفاقيات مع حكومة إسرائيل، وكافة الالتزامات المترتبة عليها، حال نفذ رئيس حكومة إسرائيل وعده.

المصدر: RT